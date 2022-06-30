توعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الخميس) بإفشال مخططات من وصفهم بالأشرار في ظل تمسك الجميع بالوحدة، مؤكداً أن بلاده تواجه موجات عاتية من الإرهاب الأسود وتحالفاً ملعوناً بين قوى شر والدمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو: «وضع البلاد يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة»، موضحاً أن بلاده ستعبر الأزمات الدولية الراهنة وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة.

وأضاف: إننا واجهنا وضعاً اقتصادياً غير مسبوق استعنا عليه بصمود أسطوري لشعب عظيم يضرب المثل في إدراك قيمة وطنه والحفاظ عليه، ولذا لم نكتف بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضينا في المسارين بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل. ويحتفل المصريون اليوم بالذكرى الـ9 لثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية عام 2013، بعد عام واحد من سيطرتهم على السلطة، وسط وجود أمني بالشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظات والمدن لتأمين المنشآت العامة والخاصة والتصدي لأي محاولات إرهابية.