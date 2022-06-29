توعد مدير أمن محافظة لحج اللواء صالح السيد اليوم (الأربعاء) بالقضاء على تنظيمي القاعدة وداعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكداً في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه وقتل فيها 5 أشخاص بينهم امرأة وأصيب 12 آخرون بعضهم حالتهم خطيرة في محافظة عدن أن محاربة التنظيمات الإرهابية لا رجعة عنه.

وأكد السيد وقوفه بالمرصاد للتنظيمات الإرهابية، قائلاً: «نحن بخير وسوف نتحدى هؤلاء الإرهابيين وعناصر القاعدة وداعش، وسوف نكون لهم بالمرصاد»، واصفاً العملية الإرهابية بـ«الجبانة والعمل الخسيس».

ووجه رسالة للتنظيمات الإرهابية بالقول: «أنتم جبناء ونحن نناضل من أجل استعادة بلد ولا رجعة للقاعدة في أرض الجنوب»، مطالباً أبناء المحافظات الجنوبية لليمن بالاستعداد لطرد وملاحقة هذه العناصر الإرهابية أينما وجدت وحلت.

وأضاف: «نحن على أهبة الاستعداد لحصد رؤوس الإرهاب أينما كانت ووجدت أوكارها الإرهابية وفي كل المناطق المحررة جنوبي اليمن»، متعهداً بالوقوف الدائم ضد القاعدة وداعش حتى تطهير الخلايا من بلاده.

من جهة ثانية، أعلنت السلطات الأمنية في عدن اليوم تفكيك شاحنة مفخخة قبل انفجارها، وذلك بعد ساعات من استهداف اللواء السيد، موضحة أن شاحنة نقل متوسطة «دينا» مفخخة كانت بالقرب من موقع التفجير الأول.

وقالت في بيان إن وحدات من قوات العاصفة فرضت طوقا أمنيا محيطا بموقع التفجير الأول والمنطقة القريبة منه، حيث كانت الشاحنة المفخخة متوقفة، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه، مشددة على ضرورة التحرك لمكافحة إرهاب تحالف الحوثي والقاعدة.