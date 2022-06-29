نجا مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، اليوم (الأربعاء) وقتل 4 من مرافقيه ومدني، وأصيب 12 آخرون بينهم مدنيون في انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من جولة كلية التربية.وأكدت مصادر أمنية لـ«عكاظ» أن سيارة كانت مركونة بالقرب من جولة كلية التربية في خور مكسر انفجرت أثناء مرور موكب مدير أمن محافظة لحج ما تسبب في تدمير أحدى السيارات المدرعة وطقم وتأثر حافلة كانت تقل مدنيين، مبينة أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة من يقف وراء العملية الإرهابية، لكن في الغالب ترتبط بخلايا تحالف تنظيم القاعدة والحوثي.