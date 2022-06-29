تداولت مواقع إخبارية وجود مفاوضات سرية لإبرام «اتفاق استثنائي» يتم بموجبه نقل النفط الإيراني إلى نظام بشار الأسد في سورية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت المواقع عن القناة «12» العبرية قولها: أن واشنطن تدرس من خلال الاتفاق الثلاثي إمكانية السماح بمرور النفط من إيران إلى نظام الأسد في سورية دون أي تعرّض لها من جانب القوات الإسرائيلية.

واضافت بأنه كجزء من استئناف الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة تدرس سلسلة من التسهيلات لإيران حتى تعيدها إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ولفتت القناة إلى أن الفكرة تقوم على أن توافق إسرائيل على مسار نقل النفط بشرط أن تكون الرقابة أمريكية، على أن ما يمر في هذا المسار فقط نفط وليس وسائل قتالية.

ونشطت إسرائيل في الماضي بالكشف عن هذا المسار حين تم استخدامه لنقل الأسلحة إلى قطاع غزة.

وتدعم إيران نظام الأسد بالنفط الخام، حيث وصلت خلال الفترة الماضية 3 ناقلات نفط إيرانية إلى السواحل السورية، بعد زيارة بشار الأسد طهران.