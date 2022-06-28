حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم (الثلاثاء) بالإعدام لـ١٠ متهمين بينهم القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى المتحدث باسم وزارة الصحة في عهد الإخوان، والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، والمشرف أيضا على خلايا الجماعة الإخوانية الإرهابية بمصر كـ«حركة حسم، العقاب، الثوري» وذئاب الجماعة الإرهابية المنفردة والمؤبد لـ ١٦٧ متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان»، وذلك بعد موافقة المفتي على الأحكام.

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة.

واعترف المتهمون المقبوض عليهم خلال التحقيقات، باشتراكهم في أعمال عنف وإثارة الفوضى وارتكاب أعمال إرهابية.