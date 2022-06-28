توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الثلاثاء)، إيران بدفع ثمن أي هجوم إلكتروني على بلاده، مؤكداً إن إحداث الفوضى في طهران ليس سياسة إسرائيلية.

وقال بينيت في مؤتمر صحفي على هامش أسبوع الإنترنت بجامعة تل أبيب: «النهج مع إيران هو أننا لا نسعى لإحداث الفوضى في طهران، لم تكن هذه سياستنا قط»، مضيفاً: «تماماً مثل الردع النووي، سيكون هناك ردع إلكتروني، إذا هاجمنا أي شخص على الإنترنت، فسنقوم بالرد».في غضون ذلك، قال رئيس مديرية الإنترنت الوطنية في إسرائيل غابي بورتنوي: «إيران أصبحت لاعباً رئيسياً في فضاء السايبر، إلى جانب حماس وحزب الله ونحن نراهم، نحن نعرف كيف يعملون لقد أحبطنا العام الماضي نحو 1500 هجوم إلكتروني مختلف على الجبهة الداخلية».وأشار إلى أن بلاده تبني قبة حديدية إلكترونية لرفع مستوى الأمن السيبراني من خلال استخدام آليات جديدة ذات معايير إلكترونية من شأنها تقليل الهجمات الإلكترونية وتوفير بيانات كبيرة جديدة ونهج شامل للذكاء الاصطناعي لمزامنة الاكتشاف في الوقت الفعلي على الصعيد الوطني.