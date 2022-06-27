قتل طفل وأصيب 7 آخرون بينهم نساء، اليوم (الإثنين)، في هجوم جوي جديد شنته مليشيات الحوثي غربي اليمن، في جريمة تهدد بانهيار الهدنة الأممية.

وقصف الحوثيون بطائرات بدون طيار بلدة «الرون» السكنية شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، لتخلف مجزرة في صفوف المدنيين العزل، وذلك في تصعيد جديد ضد السلام الهش.

من جهته أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي -رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية- العميد طارق محمد عبدالله صالح، إصرار جماعة الحوثي على الاستمرار في الحصار الغاشم لتعز، ورفضها لكل المبادرات المقدمة لفتح الطرق الرئيسية في المحافظة.

وقال إن المليشيات الحوثية بدلا من الانخراط في جهود التهدئة ورفع الحصار عن محافظة تعز، صعَّدت -منذ سريان الهدنة- تحركاتها العسكرية، عبر حشد المقاتلين ورفع وتيرة تجنيد الأطفال، وتحريك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والعربات والذخائر لجبهات القتال في محافظتي مأرب وتعز.