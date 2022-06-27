أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، دعم دول المجلس لكافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في اليمن لتحقيق التنمية والسلم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم (الإثنين) المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الأممية لإنهاء الصراع اليمني من خلال بالهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ومخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت أخيرا بمقر الأمانة العامة في الرياض، وبرعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة المبعوثين الدوليين لليمن.