اتهم وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان أمس (السبت) مليشيا الحوثي الانقلابية وإيران بإغراق اليمن بالمخدرات من أجل تمويل حربها العبثية على اليمن واليمنيين.

وقال حيدان في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات:«عملت المليشيا الحوثية وبدعم مباشر من طهران على إغراق وطننا بالمخدرات، بل وأصبحت المخدرات سلاحا بيدها تستخدمه في غسل أدمغة الأجيال الشابة وزجهم في أتون المعارك العبثية، ليكونوا بضع بنانها وفريسة سهلة لأفكارها الضالة، وهو استمرار لنهجها في تمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن انقلبت على الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الشرعية».وأشار إلى أن إجمالي الكميات المضبوطة من المخدرات طوال العام الماضي بلغت ٤ أطنان و٤٥٥ كيلو راتنج حشيش، و١١٥ كيلو من الكوكائين، و ٢٠ كيلو من مخدر الهروين، و١٣ كيلو من مخدر كريستال ميث شبو، كما بلغت الكميات التي تم إتلافها بناء على أحكام قضائية ٥ أطنان حشيش، و ١١٣ كيلو من مخدر الهيروين، و ٣٩٠ كيلو من مخدر الكوكائين، و ١٤.٥٠٠ حبة من مخدر الكيبتاجون.وأكد وزير الدالية اليمني أهمية تضافر الجهود لمكافحة المخدرات وإنهاء معاناتها التي داهمت اليمن والمجتمع من جميع المنافذ في البر والبحر والجو وآخرها مخدر الشبو الذي يُصِيبُ عقل الإنسان وادميتهُ ويحولهُ إلى وحش قاتل، والذي كان وراء وقوع جرائم بشعة في عدد من محافظات اليمن.