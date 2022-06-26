فيما التقى اليوم (الأحد) وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في العاصمة القاهرة، يتوجه الرئيس المصري إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق في أول زيارة منذ تولي السلطان مقاليد الحكم.

ويناقش السيسي والسلطان هيثم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتشاور والتنسيق في التطورات الأخيرة التي تمر بها دول المنطقة بما يعزز وحدة الأمة العربية والتنسيق من أجل أن تجتمع الأمة العربية كصف واحد.

ووصف سفير سلطنة عمان في مصر عبدالله الرحبي الزيارة بـ«الهامة»، مؤكداً أنها ستناقش القضايا التي تهم دول المنطقة قبل القمة العربية المقبلة في الجزائر، مؤكداً أن الزيارة تعد ترجمة للترابط والاحترام والتقدير بين البلدين ونظرتهما للقضايا الدولية المهمة فهي رؤية متشابهة.