اتهم رئيس الفريق الحكومي لمفاوضات فتح الطرق في محافظة تعز عبد الكريم شيبان اليوم (الأحد) مليشيا الحوثي بالتنصل من التزامها بتنفيذ اتفاق الهدنة ورفض المقترحات الأممية، مؤكداً أن الطرق التي عرضها الحوثي لا تصلح نهائيا ولا تستطيع أن تمر منها سيارات الدفع الرباعي فكيف بشاحنات المواد الغذائية.

وقال شيبان في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالمنفذ الشرقي لمدينة تعز المحاصرة: «في ظل تعنت المليشيا ورفضها مقترح المبعوث الأممي عدنا إلى نقطة الصفر وكأننا لم نحقق شيئاً في مفاوضات عمان مع الحوثيين»، موضحاً رفض الحوثي تنفيذ بنود اتفاق الهدنة الأممية ومقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن فتح الطرق في تعز.

وأضاف: «نريد طريقا معروفا يعرفه العالم كما فتحنا مطار صنعاء وميناء الحديدة وهي منافذ يعرفها العالم.. نريد طريقا معروفا يعرفه العالم»، لافتاً إلى أن المليشيا تستغل الوقت وتعمل على تضييع فرصة الهدنة والإصرار على استمرار حصار ومعاناة أبناء تعز.

واتهم رئيس الفريق الحكومي المجتمع الدولي بالانحياز للحوثيين بدءاً من تسهيل سفر وفد الحوثيين إلى التغاضي عن الحشد العسكري خلال هذه الأيام ما يهدد استمرار الهدنة، مطالباً المبعوث الأممي والأمم المتحدة بإصدار بيان واضح عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق الهدنة، وإدانة إصرار الحوثيين على تضييع الوقت واستمرار حصارهم لمدينة تعز.

وحمّل شيبان الأمم المتحدة مسؤولية انهيار الهدنة دون إحراز أي تقدم بشأن الطرقات والحصار المفروض على تعز منذ 8 سنوات.