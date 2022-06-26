فيما يحسم الكنيست غداً (الإثنين) نهائياً قرار حل نفسه، ترأس رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم (الأحد) الاجتماع الأسبوعي للحكومة للمرة الأخيرة، إذ يرجح أن يسلم بينيت رئاسة الحكومة إلى وزير الخارجية يائير لابيد خلال اليومين القادمين مع استكمال الكنيست الإسرائيلي التصويت على حل نفسه.وقال بينيت لوزراء الحكومة: «قريباً، للأسف، ستتجه إسرائيل نحو انتخابات، لن يكون من الممكن خلالها اتخاذ إجراءات حكومية معينة»، مضيفاً: «أطلب من جميع الوزراء، في الأيام والساعات المتبقية، الإسراع في تنفيذ ما يمكن القيام به قبل حل الكنيست».وودع بينيت حكومته بالمدح قائلاً: «حكومتي كانت ممتازة وتعتمد على ائتلاف معقد، وتوجد هنا مجموعة من الأشخاص الذين عرفوا كيف ينحون الخلافات الأيديولوجية جانباً، ويتفوقون ويتصرفون»، مبيناً أن حكومته قصيرة العمر لكنها أنجزت الكثير.وأضاف: «أعدنا مئات الآلاف من العاطلين إلى العمل بشرف لكسب لقمة العيش. استعدنا معاً الردع المحطم الذي ورثناه تجاه حماس.. معاً نقلنا إسرائيل من الانهيار الاقتصادي إلى النمو».وكان الكنيست الإسرائيلي صوت الأربعاء بالقراءة التمهيدية على حل نفسه على أن يُجرى غدا (الإثنين) أو خلال اليومين المقبلين التصويت بـ3 قراءات على حله.