فيما يزور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وحداته العسكرية في أوكرانيا، دوت الانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم (الأحد) إثر ضربات روسية استهدفت مجمعاً سكنياً بالقرب من وسط المدينة.وأكد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف أن طواقم الإسعافات توجهت إلى منطقة شينكيفيسكي بمحيط العاصمة إثر وقوع 4 انفجارات، موضحاً بأنه يجري إنقاذ وإجلاء السكان من بنايتين، لافتاً إلى مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.وأعلن الجيش الأوكراني اليوم وصول سفن حربية وزوارق من الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في حماية سواحل البلاد في أوديسا على البحر الأسود، مؤكداً أن 6 سفن حربية و18 زورقا وصلت من أمريكا.وقالت هيئة أركان الجيش الأوكراني إن قواتها قصفت بصواريخ «هيمارس» الأمريكية أهدافا للجيش الروسي داخل الأراضي الأوكرانية، دون أن تحدد مكان تلك الأهداف وطبيعتها، مبينة أن 300 جندي روسي قتلوا في كمين نفذته قواتها بمنطقة زاباروجيا الجنوبية.من جهة أخرى، طالب عمدة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش سكان المدينة بضرورة مغادرتها فورا إن كانوا يريدون البقاء على قيد الحياة، مبيناً أن المدينة تتعرض لقصف روسي بصورة يومية وأن القنابل العنقودية تشكل نحو 80% من الذخائر التي يستخدمها الجيش الروسي.يأتي ذلك، في الوقت الذي يصل زعماء دول السبع قصر إلماو في جبال الألب البافارية الباردة جنوب ألمانياً لعقد اجتماع لمناقشة الملفات الساخنة أبرزها الحرب في أوكرانيا.