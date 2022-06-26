حذّر رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مجدداً، من مخاطر كارثية وشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر الراسية قبالة مدينة الحديدة، والتي تحمل على متنها 1.14 مليون برميل نفطي، نتيجة استمرار تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ورفضها دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها منذ 6 أعوام، ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تتخطى آثارها الجمهورية اليمنية وتُشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلامة البيئية في الدول المُطلة على البحر الأحمر.

وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل بممارسة مزيد من الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي والتعامل معه كرهينة، والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغها كونها باتت تمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة الدولية.

وأهاب البرلمان العربي بالأمم المتحدة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان منع تسرب النفط ونقله لمكان آمن أو الاستفادة منه لصالح الشعب اليمني، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة العاجلة لدعم هذه المبادرة والعمل الجاد لإنقاذ الموقف المتأزم الذي ينذر بكارثة.