قصف مسلحون مجهولون اليوم (السبت) حقلاً عشبياً بجوار موقع للغاز في كورمور في السليمانية شرق إقليم كردستان العراق، في هجوم هو الثالث خلال 72 ساعة.

وأكد مصدر أمني أن العمليات في منشأة الغاز لم تتأثر بالهجوم، فيما ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف حقل كومور الغازي في السليمانية لم يسفر عن أية خسائر بشرية ومادية، وقد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع الشركة المستثمرة للحقل بعد الهجومين اللذين طالا الحقل مؤخرا، موضحا أن عمليات الإنتاج داخل الحقل مستمرة بنفس الوتيرة ولم تتأثر بالهجوم.

وكان حقل كورمور الغازي قد استهدف الجمعة أيضاً وقبله الخميس بهجوم صاروخي دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية، حيث يقع الحقل في منطقة جمجمال بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ويشهد الإقليم توتراً بينه وبين بغداد بسبب خلافات توزيع الحصص النفطية والسيطرة على حقول الغاز، إذ يسعى الإقليم إلى تأسيس شركتين للنفط، تكون الأولى مختصة باستكشاف النفط، بينما الثانية بتصدير الخام وتسويقه.