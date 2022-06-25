أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم (السبت) القبض على 8 نساء يشتبه في انضمامهن إلى تنظيم إرهابي، مؤكدة أن قوات تابعة للأمن الوطني بقرطاج نجحت في القبض على النساء الـ8 بعد خلاف نشب بأحد أحياء الكرم الغربي تحول لتراشق بمواد حارقة.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأنه أثناء مداهمة القوات للمنزل وإيقاف سيدتين في المرحلة الأولى للعملية الأمنية قبل اكتشاف غرفة سرية داخل المنزل بها 6 أخريات مطلوبات أمنيا.

وأشارت إلى أن الوحدات الأمنية تحولت بعد استشارة النيابة العمومية إلى مكان الحادثة، مبينة أن النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني لمواصلة الأبحاث مع جميع الموقوفات.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت أمس إحباط عملية إرهابية أمام أحد مقار الأجهزة الأمنية الحساسة، متهمة أطرافاً داخلية وخارجية بالتخطيط لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة.