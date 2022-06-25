استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (السبت)، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بقصر الاتحادية، وعقدا قمة ثنائية بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، والتعاون الاقتصادي، وتنسيق تطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية، مشددين على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتي المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وتضافر كل الجهود لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.

وكان الرئيس المصري قد استقبل، أمس، في مطار القاهرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ تعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لأمير قطر إلى مصر بعد أن زارها عام 2015 للمشاركة في القمة العربية التي عقدت بمدينة شرم الشيخ.