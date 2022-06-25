اتهم الجيش اليمني، اليوم (السبت)، مليشيا الحوثي بارتكاب 1707 خروقات للهدنة الأممية خلال 23 يوماً وفي 7 جبهات رئيسية، مؤكداً على لسان المتحدث باسمه العميد الركن عبده مجلي أن الخروقات تأتي ضمن المشروع التوسعي الإيراني الرافض للسلام.

وقال مجلي في بيان صحفي: المليشيا ارتكبت 223 خرقاً في محافظة مأرب خصوصاً مناطق العمود، والأعيرف، والردهة، والفليحة، وأم ريش، ووادي ذنة، ورغوان، والمخدرة، والمشجح، وصرواح، كما ارتكبت 836 خرقاً في تعز، و245 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض بمحافظة حجة، فيما كان نصيب الحديدة 338 خرقاً، و22 خرقاً في محافظة الضالع، و43 خرقاً في محافظة الجوف.

وأشار إلى أن المليشيا تواصل تصعيدها ضد المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجرة وزراعة الألغام التي تسببت في مقتل وإصابة العديد من المدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

وكان المركز الإعلامي للجيش الوطني في محور تعز قد أعلن اليوم إحباط محاولة تسلل حوثية شرق مدينة تعز، مؤكداً أن القوات في عقبة منيف تصدت لمحاولة حوثية للتسلل الليلة الماضية.

من جهة أخرى، اغتال مسلحون، (الجمعة)، أحد قادة ألوية اليمن السعيد الدكتور عبدالرزاق البقماء في مديرية الودي بمحافظة مأرب، وتؤكد مصادر أمنية وقوف مليشيا الحوثي وراء العملية.

ورغم أن التفاصيل لا تزال غامضة خصوصاً أن القيادي وجد مقتولاً في سيارته إلا أن المليشيا عبر إعلامها ألمحت إلى وقوفها وراء الجريمة مستغلة الهدنة في تهريب الخلايا إلى داخل المدن المحررة ونشر الإرهاب.