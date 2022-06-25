اتهمت الشرطة النرويجية، اليوم (السبت)، نرويجياً من أصل إيراني بإطلاق النار وقتل شخصين وإصابة 21 آخرين في مدينة أوسلو، مؤكدة أن المنفذ معروف لدى السلطات من قبل، مؤكدة أن الهجوم إرهابي.

وقال المسؤول في شرطة أوسلو كريستيان هاتلو في مؤتمر صحفي: «المشتبه به معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية المسؤول أيضاً عن مكافحة الإرهاب كما أنه معروف لدى الشرطة أيضاً لارتكابه جنحاً صغيرة مثل حيازة سكين وحكم لحيازته مخدرات».

وافاد مسؤولون بالشرطة أن الرجل الذي اعتقل بعد إطلاق النار مواطن نرويجي من أصل إيراني وكان يحمل سلاحين (مسدساً وسلاحاً آلياً)، مبينة أن المتهم يبلغ من العمر 42 عاماً.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية والبحث جارٍ ما إذا كانت هناك خطط لمزيد من الهجمات في البلاد من عدمه، موضحة أن هناك 3 مسارح لهجمات متوقعة (خارج حانة لندن، وبار هير نيلسن ومطعم صغير للوجبات السريعة).

ووصفت صحف نرويجية الحادثة بأنها مقلقة، مبنية أن الكثير ممن كانوا بالقرب من حانة لندن التي وقع فيها إطلاق النار وامتد إلى نادٍ مجاور وشارع قريب منه قبل أن يتم اعتقال المشتبه به، أصيبوا بحالة من الخوف والذعر.