أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت «دون نجاح»، مؤكدًا التزامه بإجراء انتخابات ديموقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

وشدد باشاغا في بيان اليوم (الجمعة) على أن الوقت قد حان لحوار ليبي ـ ليبي، معبرًا عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ «خارطة الطريق نحو التعافي» التي أطلقها أخيرا.

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن فيها انتهاء تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات.