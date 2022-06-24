بعد هزيمة مرشحي الحزب في اقتراعين فرعيين، أعلن رئيس حزب المحافظين في بريطانيا أوليفر دودن استقالته.

وقال دودن -في رسالة إلى رئيس الحكومة بوريس جونسون- إن هذه الهزائم «هي الأخيرة في سلسلة من النتائج السيئة جدًا للحزب» مضيفاً: «لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئاً لم يكن ويجب على أحد ما تحمُّل مسؤولية ذلك».

ومُنِي جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية، خصوصاً في دائرة انتخابية جنوبي غرب إنجلترا.

إذ خسر المحافظون في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية جنوبي غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

بدوره، أكد جونسون (58 عاماً) أنه يرفض الاستقالة، حتى في حال الفشل، قائلاً للصحفيين المرافقين له في رواندا، حيث يشارك في قمة الكومنولث: «هل أنتم مجانين؟».

مضيفاً: «بشكل عام لا تفوز الأحزاب الحاكمة في الانتخابات الفرعية، لا سيما منتصف فترة حكمها»، مؤكداً «أنه متفائل».