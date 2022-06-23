زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أشرف 3 في ألبانيا، موطن حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، مجاهدي خلق الإيرانية، مساء يوم الخميس 23 يونيو/حزيران 2022 والتقى بالرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، لبحث القضايا ذات الأهمية المشتركة فيما يتعلق بالوضع في إيران.

وتحدث نائب الرئيس الأمريكي السابق، أمام قرابة 3000 عضو وناشط في المقاومة الإيرانية، 1000 منهم من السجناء السياسيين السابقين في ديكتاتورية الشاه والنظام الديني الحالي. ووصف بنس أشرف 3 بأنه «بيت الأمل لإيران حرّة وديمقراطية»، وأضاف: «أستطيع أن أقول على وجه اليقين إن الشعب الأمريكي يدعم هدفكم بإقامة جمهورية إيرانية علمانية وديمقراطية وغير نووية تستمد قوتها العادلة من موافقة الشعب»، كما وصف إبراهيم رئيسي بأنه «قاتل جماعي وحشي مسؤول عن مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي» وأضاف: إن رئيسي «يجب إقالته من منصبه على يد الشعب الإيراني - ويجب محاكمته على جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية».

وركز بنس على قضية بديل النظام الإيراني، قائلاً: «من أكبر الأكاذيب التي روّجها النظام الحاكم للعالم أنه لا بديل عن الوضع الراهن. ولكن هناك بديل - بديل منظم جيدا، ومجهز تجهيزا كاملاً، ومؤهل تمامًا ومدعوم شعبياً يسمى منظمة مجاهدي خلق. شكراً لك، مريم رجوي، على قيادتك ورؤيتك المتميزة».

وأشاد بالمقاومة الإيرانية «لالتزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية لكل مواطن إيراني»، مؤكدا أن «خطة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران تضمن حرية التعبير وحرية التجمع وحرية كل إيراني في اختيار قادته المنتخبين».

كما تطرق نائب الرئيس الأمريكي السابق إلى محاولات طهران لتحريف هدف المحتجين الإيرانيين، وذكر: «إن النظام في طهران يريد خداع العالم للاعتقاد بأن المحتجين الإيرانيين يريدون العودة إلى ديكتاتورية الشاه، لكن أكاذيبهم لا تنطلي علينا».

وتحدث بنس مع الضحايا والناجين من انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، كما شارك في جلسة أسئلة وأجوبة في قاعة المدينة مع سكان أشرف.

من جهتها، أكدت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، خلال خطابها أن حكام طهران يعيشون أضعف حالاتهم. إنهم يواجهون انتفاضة الشعب الإيراني من أجل التغيير، يمكن ويجب لإيران والمنطقة والعالم أن تتخلص من الملالي النوويين.

وأضافت أن «الملالي لم يتخلوا أبداً عن مشروع صنع أسلحة نووية كضمان لبقاء حكومتهم. هذا جزء من مهمة إبراهيم رئيسي». وطالبت بإحالة جميع قرارات مجلس الأمن الدولي وملف انتهاكات حقوق الإنسان وإرهاب النظام إلى مجلس الأمن الدولي، كما دعت إلى تفكيك قوات الحرس الثوري للنظام الإيراني.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو زار أشرف 3 والتقى مريم رجوي في 16 مايو 2022،. وذكر حينها أن «أحد العوامل الخطيرة المفقودة في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران هو الافتقار إلى الدعم السياسي للمعارضة الإيرانية المنظمة... والآن، لتصحيح السياسة تجاه إيران، بغض النظر عمن يتواجد في البيت الأبيض، فمن الضروري أن تتواصل الإدارة الأمريكية مع المقاومة الإيرانية والاستفادة من قدراتها الهائلة. أشرف 3 هو أحد الأماكن التي يجب التركيز عليها»، متحدثا عن القدرات القيادية للمقاومة الإيرانية بأن لها «صوتًا سياسيًا حقيقيًا في واشنطن وحول العالم، وذكر: أود أيضًا أن أعترف بالرئيسة المنتخبة مريم رجوي. وتحت قيادتها، يضع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الأساس لجمهورية حرة وديمقراطية وذات سيادة في إيران.