استقبلت الرئيسة المنتخبة من المقاومة الإيرانية مريم رجوي، نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وعقيلته، في أشرف الثالث بألبانيا.

ومن المقرر أن يتجون مايك بنس في أروقة متحف المقاومة الإيرانية للاطلاع على نماذج من جرائم النظام الإيراني، وأساليبه القمعية بحق أبناء الشعب الإيراني، ومن ذلك إعدام أكثر من 100 ألف من أعضاء وأنصار «مجاهدي خلق».

كما سيطلع مايك على إنجازات المقاومة الإیرانیة‌ خلال أربعة عقود من النضال الدؤوب ضد نظام الإرهاب الحاکم في إیران.

وبعد ذلك، سیحضر مايك بنس برفقة مريم رجوي اجتماعا کبیرا لمجاهدي خلق بمناسبة ذکری انطلاقة المقاومة الإیرانیة، وسیلقي خطاباً في الاجتماع.