في تأكيد على مساعي الحوثي لنشر الإرهاب والفوضى واستغلال الهدنة لزرع الخلايا التخريبية في المناطق المحررة، ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب القبض على القيادي الحوثي صالح عبد ربه السيد أثناء محاولاته الدخول إلى مأرب.

وأكد مصدر أمني لـ«عكاظ» القبض على القيادي الحوثي صالح عبد ربه السيد متخفياً ببالطو نسائي وهوية مزورة باسم سوسن المتوكل، ومعه عدد من العناصر الذين حاولوا إيهام أجهزة الأمن في إحدى النقاط الأمنية على مداخل محافظة مأرب بأنهم مسافرون، قبل أن يتم فضح أمرهم، مبينا أن المليشيا تحاول جاهدة زرع الخلايا الإرهابية عبر تهريب عدد من عناصرها وقياداتها إلى المناطق المحررة لنشر الفوضى والإرهاب مستغلة الهدنة الأممية لكنها فشلت أمام اليقظة الأمنية.

وتداول ناشطون يمنيون فيديو للقيادي الحوثي أثناء القبض عليه وهو يلبس البالطو النسائي والنقاب، ساخرين من وضع المليشيا ومحاولاتها المستميتة نشر الفوضى والعنف عبر التخفي بلباس النساء في محاولة للإساءة للمسافرات بين مناطق المليشيا والمناطق المحررة.

وكتبت الناشطة سونيا صالح في تغريدات على حسابها في تويتر: «مأرب جعلتهم يتحولون من صالح عبد ربه السيد إلى سوسن»، مضيفة: «مأرب جعلت الحوثي يتبرقع»، فيما ذهب آخرون للسخرية بالقول: «كان الأفضل يكتب سوسن بدر الدين الحوثي».