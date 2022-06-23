فيما أطلقت القوات الحكومية خلال الساعات الماضية عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين خصوصاً بعد مقتل 5 جنود من قوات الجيش في مديرية أحور، عقدت قيادات عسكرية وأمنية يمنية برئاسة محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين اليوم (الخميس) اجتماعاً لمناقشة التحديات الإرهابية والأعمال الإجرامة وعودة نشاط التنظيم الإرهابي وعلاقته بالمليشيا الحوثية، مؤكدين ضرورة الوقوف بحزم والتصدي لتلك العناصر الإرهابية ورفع الجاهزية الأمنية وتوحيد كل الجهود لمواجهة الخطر الإرهابي الذي يهدد أمن واستقرار المحافظة وتنحية أي خلافات جانبية.

وأفادت ألوية العمالقة لحفظ السلام في محافظة أبين في بيان لها اليوم بأن قيادات عسكرية وأمنية من قوات الشرعية وقيادات الحزام الأمني بمحافظة أبين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عقدت لقاء لتقريب وجهات النظر والترتيب لتوحيد الجهود في الحفاظ على أمن واستقرار محافظة أبين، وذكرت في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن الاجتماع ناقش عملية التنسيق الأمني المشترك في المحافظة بين الحزام الأمني وإدارة أمن أبين والتصدي لتنظيم القاعدة الإرهابي الذي يحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة الجنوبية عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي باللقاء والاصطفاف الأخوي لتوحيد الجهود لتأمين محافظة أبين وترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا أهمية اصطفاف كل القوى السياسية والعسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن قيادة المجلس الرئاسي تتابع الوضع بشكل دائم ومستمر في محافظة أبين وأنها تضعها في صدارة الاهتمام.

وكانت إدارة أمن محافظة أبين قد أعلنت إطلاق عملية عسكرية لملاحقة التنظيم الإرهابي واجتثاثه، مطالبة كافة المدنيين بدعم الجيش والأمن في مهمتهما العسكرية والابتعاد عن المواقع المشبوهة.

وأشارت الشرطة في بيان لها إلى أن القوات اليمنية ستخوض عملية شاملة تقودها قيادات أمنية وعسكرية، مؤكدة أن جميع مديريات أبين ستكون مسرحاً لهذه العملية.

وقال البيان: «الثأر قد حان لتلك الدماء التي سفكتها العناصر الإرهابية في محافظة أبين».