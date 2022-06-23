أعلن وزير الاقتصاد الألماني نائب المستشار روبرت هابيك اليوم (الخميس) أن ألمانيا قامت بتفعيل المرحلة الثانية من خطتها الطارئة المكونة من ثلاث مراحل لإيصال إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي لتزويد منازلها وصناعاتها الثقيلة بالطاقة، لكنها تمكنت من تقليص حصة موسكو من وارداتها إلى 35٪ من 55٪ قبل بدء الحرب في الروسية - الأوكرانية.

وصرح هابيك للصحفيين بأن الغاز يعاني من نقص متصاعد في ألمانيا، داعيا الألمان إلى تقليل استخدامهم للوقود كجزء من جهد وطني، قائلا: «نحن ندعو الآن لتقليل استهلاك الغاز ونتطلع بشكل خاص إلى أشهر الشتاء المقبلة».

وفي لبنان تفاقمت أزمة الخبز وزادت الطوابير أمام الأفران التي تعطي القليل منه وسط تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد، حيث أغلقت العديد من الأفران بمحافظة الشمال أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها، وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي لا تزال تعمل في محافظات أخرى بلبنان.