فيما تدخل الحرب في أوكرانيا شهرها الخامس غداً (الجمعة)، طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) الدول الغربية بالإسراع في تسليم بلاده أسلحة ثقيلة لتحقيق التكافؤ مع روسيا في ساحة المعركة ووقف الحشود، وذلك في وقت يعقد الأوروبيون قمة في بروكسل تناقش عددا من الملفات أبرزها الوضع في أوكرانيا.

ووصف زيلينسكي القصف الروسي على دونباس بالخطير والهادف لتدمير المدينة، مشدداً على ضرورة تحرير الأراضي الأوكرانية كافة وبتويرة أسرع.

وأعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرهي جايداي اليوم أن القوات الروسية استولت على قريتي لوسكوتيفكا وراي أولكساندريفكا إلى الجنوب من مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك اللتين يتركز عليهما الهجوم الروسي في المنطقة، مؤكداً أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك وبلدة زولوتي القريبة.

وحذر مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش من حدة المعارك في تلك المنطقة، مشيراً إلى أن القتال على مدينتي سيفيرودونتسك وليسيتشانسك في لوغانسك يتجه إلى ذروة مخيفة.

في غضون ذلك، أكد الانفصاليون الموالون لموسكو في ليسيتشانسك أن الأوكرانيين باتوا محاصرين ومعزولين عن الإمدادات بعد الاستيلاء على طريق يربط المدينة ببلدة سيفيرس.

ويناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في القمة الأوروبية على مدى يومين في بروكسل ملفات مهمة أبرزها الأزمة في أوكرانيا وعضوية كييف في التكتل، إضافة إلى ملف الطاقة والأوضاع الاقتصادية ومقترحات إصلاح التكتل الأوروبي.