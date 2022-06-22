دعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا اليوم (الأربعاء) إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها منتهية الصلاحية، متعهداً بإجراء انتخابات في أقرب وقت.وقال باشاغا في كلمة مسجلة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم: «حرصا على تعزيز الأمن والاستقرار يكون لزاما على المجتمع الدولي عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية لما له من تهديد لأمن الدولة وسيادة كيانها»، داعياً كافة الجهات والسلطات الأمنية والقضائية والمالية والعسكرية في ليبيا، إلى عدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية.كما بعث باشاغا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغه فيها بانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، داعيا المنظمة إلى التعامل معه كرئيس وزراء شرعي منتخب من قبل البرلمان، مشدداً على ضرورة دعم الأمم المتحدة لجهوده من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.وكان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا كشف أمس الأول (الإثنين) خطة من 8 نقاط تحمل عنوان خارطة الطريق نحو التعافي، مؤكداً أنها تهدف لإجراء انتخابات وإخراج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.ونالت حكومة باشاغا ثقة مجلس النواب في فبراير ولا تزال من دون موارد مالية على الرغم من إقرار البرلمان ميزانية لها، خصوصاً أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته. وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز قد أعلنت (الإثنين)، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية القاهرة في تجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.