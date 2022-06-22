تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الأربعاء) بإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والمعيشية وانقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، مطالباً المحتجين بمنحه مزيداً من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز الأزمة المركبة.

وقال العليمي في تغريدات على حسابه في توتير: «لقد تابعت بألم شديد واهتمام بالغ الاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن وأتفهم أسبابها ومبرراتها، وأعدكم أني وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي سنبذل كل جهد لاتخاذ كل مايمكن عمله»، مضيفاً:«سنبذل المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من أشقائنا للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيدا عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات».

واستطرد في تغريداته:«كل ما أطلبه منكم هو منحنا المزيد من الوقت لمعالجة المشكلة وتجاوز هذه الأزمات المركبة، وسيلزم المجلس الحكومة القيام بواجباتها بطريقة مختلفة عن ماكان في السابق، ليكون الوزير فيها موظفاً في خدمة الشعب».

وتظاهر العشرات من اليمنيين في محافظة عدن أمس للمطالبة بتحسين الخدمات خصوصاً الكهرباء ووضع حلول اقتصادية للأزمة وغلاء المعيشة التي تواجه اليمنيين.