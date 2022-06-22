صوّت الكنيست الإسرائيلي اليوم (الأربعاء)، بأغلبية 110 نواب بالقراءة التمهيدية على حل نفسه، وما زال يتوجب التصويت بـ 3 قراءات إضافية يتوقع أن تنتهي يوم الإثنين القادم.

واقتربت إسرائيل اليوم من إجراء خامس انتخابات في أقل من 4 سنوات بعد أن وافق المشرعون بصورة أولية على حل البرلمان (الكنيست)، وهي الخطوة الأولى التي تسبق حل الحكومة رسميا والتي وجاءت بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب متباينة الأيديولوجيات بعد نحو عام من توليه منصبه.

وصوّت الكنيست على الحل في قراءة أولية لمشروع قانون سيتم الانتهاء منه الأسبوع القادم، وبعد ذلك سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء بينيت.

وحظي مشروع القانون بموافقة أغلبية 110 أعضاء من بين 120 عضوا في الكنيست، ولكن لايزال يتعين إجراء تصويت نهائي لحل الكنيست، يتوقع إجراؤه الأسبوع القادم.

وتعرض الائتلاف الذي أطاح برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للتفكك بسبب اقتتال داخلي وانشقاقات أخيرا، وكان يضم أحزابا حمائية ملتزمة بحل الدولتين مع الفلسطينيين، وأخرى من الصقور القوميين المعارضين لإقامة دولة فلسطينية، وفصيلا إسلاميا صغيرا، وهو أول حزب عربي ينضم إلى الحكومة ومن المتوقع إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل خلال أكتوبر القادم.

وتوقعت استطلاعات الرأي الجمود السياسي في أعقاب الانتخابات مع عدم وجود أي حزب لديه أغلبية واضحة لتشكيل حكومة، خصوصاً أن إسرائيل مرت بسلسلة من الانتخابات الشاقة وغير الحاسمة بين عامي 2019-2021، وتشكلت الحكومة الحالية قبل عام واحد.