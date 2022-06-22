فيما قالت الاستخبارات البريطانية إن روسيا تستعد لنشر قوات كبيرة من وحدات الاحتياط في دونباس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الأربعاء)، مقتل 500 عسكري أوكرني جراء ضربة بأسلحة عالية الدقة استهدفت موقعاً في نيكولايف بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة يومية: «نتيجة لضربة بأسلحة عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية خلال الساعات الماضية تم القضاء على ما يصل إلى 500 جندي من اللواء الميكانيكي 59 التابع للقوات الأوكرانية بأسلحتهم ومعداتهم التي كانت موجودة في ورشات مصنع بناء السفن (أوكيان) في مدينة نيكولايف».

وكان الأوكرانيون قد أكدوا في وقت سابق الضربات الروسية تدمر كل شيء في مدينة ليسيتشانك الصناعية الاستراتيجية لقريبة من سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس شرق البلاد، إذ كتب حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر تلغرام «الجيش الروسي يدك ليسيتشانك بالمدفعية والصواريخ والقنابل الجوية وقاذفات الصواريخ».

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الجيش الأوكراني إلى الصمود، معتبراً أن نتيجة الحرب تعتمد على مقاومته وقدرته على التصدي للجيش الروسي وتكبيده خسائر، قائلاً: «يعزز الجيش الأوكراني دفاعاته في منطقة لوغانسك بفضل المناورات التكتيكية، هذه حقاً أصعب بقعة، والجيش الروسي يضغط بقوة أيضاً في اتجاه دونيتسك».

من جهة أخرى، قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن تصبح أوكرانيا مرشحاً رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي غداً (الخميس).