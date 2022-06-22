ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم (الأربعاء)، أجزاء من أفغانستان ما أدى إلى وفاة 950 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، وتوقع مسؤلون أفغان ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً شدته 6.1 درجة هز أجزاء من أفغانستان وباكستان فجر اليوم ولا تزال المعلومات شحيحة عن الزلزال، فيما ذكرت وكالة أنباء «بختار» الحكومية أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى المنطقة بمروحية.

وأفادت وزارة الداخلية في أفغانستان بأن الزلزال الذي ضرب شرق البلاد تسبب في مقتل أكثر من 280 شخصاً على الأقل، إضافة إلى مئات الجرحى. وهي حصيلة أولية، ارتفعت فيما بعد، في حين أكدت وكالة إدارة الكوارث أن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، إضافة إلى إقليمي ننكرهار وخوست.

وقال رئيس هيئة إدارة الكوارث بأفغانستان محمد نسيم حقاني، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح، كما تم الإبلاغ عن وفيات أيضاً في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمين على «تويتر».