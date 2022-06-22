أعلنت نقابة «RMT» للسكك الحديدية والنقل البحري البريطانية الإضراب عن العمل من الـ21 وحتى الـ23 من يونيو في أضخم إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989.

وقالت النقابة على موقعها الرسمي: «في مواجهة مثل هذا البرنامج العدواني لخفض الوظائف والشروط والأجور والمعاشات التقاعدية، ليس أمامنا خيار سوى حماية أعضاء نقابتنا».

وأجرى أعضاء النقابة في وقت سابق، مفاوضات مع أصحاب العمل، وحاولوا فيها التأثير على سياسة الشركات التي تخطط لتسريح عدد معين من العمال، وكذلك خفض الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم، غير أنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية، لتقرر النقابة بعد ذلك إعلان الإضراب.

ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات في عمل السكة الحديد 6 أيام، ما قد يؤثر على ملايين الأشخاص واحتمالية مواجهة صعوبات في حركة المرور.