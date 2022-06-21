قضت محكمة مصرية اليوم (الثلاثاء) بالسجن المؤبد والسجن المشدد لعناصر إخوانية بتهم الانضمام إلى اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل واختطاف وتعذيب وعمليات إرهابية وعدائية في محافظة المنيا بصعيد مصر ضد مؤسسات الدولة المصرية أعقاب أحداث 30 يونيو.

وأمرت المحكمة بالسجن المؤبد لـ12متهماً، والسجن المشدد 15 عاما لـ9 آخرين، والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن 3 سنوات لمتهم واحد، كما قضت المحكمة ببراءة 61 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية أحداث عنف وقعت بمركز سمالوط بمحافظة المنيا بصعيد مصر عام 2013 بعد أحداث فض اعتصام رابعة.

وكان النائب العام الراحل هشام بركات قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها الانتماء إلى جماعة محظورة والمشاركة في تخريب وحرق منشآت حيوية وشرطية وقضائية والقتل والشروع في القتل وتعطيل المواصلات العامة وأحداث شغب والتجمهر.