أعلنت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن مشروع قانون حل الكنيست سيطرح للتصويت غداً (الأربعاء). وقالت الهيئة إن رئاسة الكنيست صادقت صباح اليوم على اقتراح الحل على أن يناقش أمام الجلسة الكاملة للكنيست غداً، سيتم تقديم الاقتراح بعد موافقة لجنة الكنيست. ويتوقع أن يحظى مشروع القانون بدعم الحكومة والمعارضة.

وسيحدد مشروع القانون موعد الانتخابات المبكرة على الأرجح في 25 أكتوبر القادم.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس قرارها حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة بعد فشلها في تمديد قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية الذي يعتبر المستوطنين مواطنين إسرائيليين وخسارة الحكومة أغلبيتها البرلمانية.