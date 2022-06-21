أعلن مكتب إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الفرنسي رفض عرض رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاستقالة في أعقاب نتيجة انتخابات البرلمان التي أجريت هذا الأسبوع.

وسيجري الرئيس الفرنسي المناورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين قبل أن يعقد سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب في قصر الإليزيه اليوم غداً، وخسر التحالف الذي يقوده ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعداً في المجلس المؤلف من 577 مقعداً في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقاً للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية، الاثنين، مما يعني أن تحالف «معاً» بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعداً).

وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعداً، بحسب النتائج التي نشرتها الوزارة.

واعتبر رئيس الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون الأحد، أن خسارة ائتلاف هي قبل كل شيء فشل انتخابي للرئيس الفرنسي.