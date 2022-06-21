أعلنت واشنطن أن 3 زوارق إيرانية طاردت حوالى الساعة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية «بطريقة غير آمنة وغير مهنية» خلال عبور روتيني لهما في المياه الدولية بمضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان اليوم (الثلاثاء): انطلق زورق تابع للحرس الثوري الإيراني نحو السفينة (يو إس إس سيروكو) التابعة للبحرية بسرعة عالية بشكل خطير ولم يغير مساره إلا بعد أن أطلقت السفينة الأمريكية تحذيراً مسموعاً.

وأضافت: جاء زورق إيراني ثانٍ على بعد 50 ياردة من السفينة الأمريكية، ما دفعها إلى إطلاق شعلة تحذير.

وبحسب البيان الذي نقلته شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية، فقد كانت السفينة تبحر في المياه الدولية مع سفينة استكشافية. وأفاد بأن الملاحقة استمرت نحو الساعة وانتهت عندما غادرت الزوارق الإيرانية المنطقة.

ولفت البيان إلى أن تصرفات الحرس الثوري الإيراني لم تستوفِ المعايير الدولية للسلوك البحري المهني أو الآمن، ما زاد من مخاطر سوء التقدير والاصطدام.

وأكدت البحرية أن القوات البحرية الأمريكية ستظل يقظة وستواصل العمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي.

ويعد مضيق هرمز ممراً مائياً استراتيجيا تتدفق من خلاله كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والنفط، وكان مسرحاً لمواجهات سابقة بين زوارق الحرس الثوري الإيراني والسفن الأمريكية في الماضي، بما في ذلك مواجهة وقعت قبل عام تقريباً عندما أطلقت سفينة أمريكية حوالى 30 طلقة تحذيرية على 13 زورقاً إيرانياً اقتربت منها.