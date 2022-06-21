طردت محكمة في مدينة هامبورغ الألمانية نائب رئيس المركز الإسلامي ذراع نظام الملالي سليمان موسوي فر.

ونقلت وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام، أمس (الإثنين)، أن محكمة بمدينة هامبورغ أمرت نائب رئيس المركز الإسلامي في المدينة بمغادرة البلاد لمدة 3 أشهر بتهمة دعم الإرهاب والعلاقة مع مليشيا «حزب الله» اللبناني.

وأفادت صحيفة «هامبورغ مورغن بوست» بأن نائب رئيس مركز هامبورغ الإسلامي طرد من ألمانيا. واتهمت سليمان موسوي فر بدعم المنظمات الإرهابية ونشر مقاطع فيديو ترويجية على فيسبوك.

وبحسب الصحيفة، فإنه سيواجه غرامات باهظة إذا لم يغادر ألمانيا قريباً، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات إذا خالف القانون. وكشفت أن موسوي فر قبل أربع سنوات شارك في مظاهرات معادية لليهود، وكان على اتصال بأعضاء حزب الله اللبناني.

وفضح التقرير السنوي لحماية الدستور الألماني الذي نُشر في يونيو 2022، الأعمال الإرهابية لسفارة نظام الملالي في برلين ومركز الإرهاب وتصدير النظام في هامبورغ، والحرس الإيراني وفيلق القدس ودورهم في الأنشطة الإرهابية وتعزيز أنشطة البرنامج النووية للنظام. وأكد التقرير أن دكتاتورية الملالي تقوم بأنشطة تجسس ضد ألمانيا، وأن أحد أهداف سياستها الخارجية الرئيسية هو الاستمرار في تصدير الإرهاب إلى دول أخرى.