ألقت الأمنية اليمنية بالتنسيق مع المقاومة الوطنية في محافظة الحديدة اليوم (الإثنين) القبض على خلية حوثية مكونة من خمسة إرهابيين كانت مكلفة بجرائم ارهابية.وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي في بيان ان الخلية يقودها الإرهابي مهدي علي أحمد المرقشي وتتكون من حمدي صالح العزيبي، وعوض محمد عوض، ومحمد علي المرقشي، وموسى مهدي المرقشي، ولا يزال البحث جاريا عن بقية أعضاء الخلية.وأشار البيان إلى أن الخلية تتخذ من المناطق المهجورة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة مأوى لها، مبينا ان الخلية مرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي وكلف أفرادها برصد تحركات قيادات عسكرية في القوات المشتركة، وتنفيذ تقطّع ونهب دوريات وسيارات المواطنين في الساحل الغربي.وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود مخطط للمليشيا، وكلفت الخلية بتنفيذ عبر إثارة الخلافات داخل وحدات القوات المشتركة بالساحل الغربي.وأقر عناصر الخلية بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية والأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي لليمن خلال الأشهر الماضية، راح ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء.وأعلن الإعلام العسكري أنه سيتم نشر اعترافات أعضاء الخلية بالتفصيل بعد استكمال التحقيقات، مبيناً أن التحقيقات كشفت أن الخلية كانت على تنسيق مع القياديين الحوثيين فارس عريك وهيثم عريك وتقوم بإيصال المنهوبات إليهما واستلام مبالغ مالية منهما.وكشفت اعترافات أفراد الخلية عن تلقيهم مبالغ مالية لتنفيذ مخطط الحوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل الغربي، واستهداف القوات المشتركة والمواطنين والإخلال بالسكينة العامة، مؤكدين ان زعيمهم المرقشي كان على تنسيق مع أحد الأفراد في أحد الألوية المتمركزة في محافظة شبوة، لغرض نهب أطقم وأسلحة والهروب بها وتسليمها للمليشيا الحوثية مقابل مبالغ مالية.وكانت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة اليمنية قد ألقت القبض طوال الفترة الماضية على عدد من الخلايا الحوثية بينهم مهربو أسلحة ومخدرات للمليشيا من جنسيات اجنبية وهو ما يمثل ضربة موجعة للمليشيا الحوثية، ومخططاتها الإرهابية.