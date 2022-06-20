اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت ولابيد سيعقدان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم (الإثنين) للإعلان عن هذا التطور، مؤكدة أنه سيتم التصويت على حل الكنيست الأسبوع القادم.

وبموجب القانون سيصبح وزير الخارجية لابيد هو رئيس الحكومة الانتقالية بعد حل الكنيست وحتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الانتخابات المبكرة وهي الخامسة في غضون 3 سنوات، ستجرى في 25 أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن يجري التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست (الإثنين) القادم ثم 3 قراءات أخرى، وبذلك تصبح الحكومة حكومة تسيير أعمال.

وكشفت مصادر قريبة من نفتالي بينيت للهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أن هدفه كان الذهاب إلى الانتخابات المبكرة بمبادرة منهما وعدم الانصياع إلى تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة.

وسيستقبل وزير الخارجية يائير لابيد في الـ13 من الشهر القادم الرئيس الأمريكي جو بايدن بصفته رئيس وزراء إسرائيل.

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس للإعلام الإسرائيلي إن زيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل ستتم في موعدها.