أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الإثنين) عن مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من ممولي مليشيا حزب الله أحدهما مسؤول كبير في الحزب.وذكر حساب «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على «تويتر» أن حسيب حدوان وعلي الشاعر مسؤولان عن جمع الأموال لحزب الله في الخارج، مشيرة إلى أن حدوان مسؤول كبير بالأمانة العامة للميليشيا.وأفادت أن علي الشاعر مدير مكتب حسيب حدوان في الأمانة العامة لحزب الله، محددة أرقام هواتف للتواصل معها وتقديم المعلومات.وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن مكافآت مالية مماثلة لمن يدلي بمعلومات عن محمد جعفر قصير الذي له ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني ومتورطين في عمليات تهريب الأموال والأسلحة لحزب الله.