اعترف مسؤولون أوكرانيون اليوم (الإثنين) بسيطرة القوات الروسية على بلدة ميتلكيني شرقي مدينة سيفيرودونتسك الإستراتيجية، وقالوا إن القوات الروسية كثفت استخدام المدفعية والضربات الجوية.

وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في تصريحات صحفية: لسوء الحظ، لا نسيطر حالياً على ميتلكيني بالقرب من المركز الإقليمي، مضيفاً أن القوات الروسية كثفت من استخدام المدفعية والضربات الجوية لاستهداف المواقع الأوكرانية في سيفيرودونتسك وحولها مع استمرار المعركة على المدينة الإستراتيجية.

ولفت إلى أن قواته تقاتل بشراسة في منطقة سيفيرودونتسك الصناعية وضواحي المدينة ومنطقتي توشكيفكا وأوستينيفكا، موضحاً أن القوات الروسية تحاول تحقيق اختراق في تلك المنطقتين، ولهذا الغرض قاموا بجمع كمية كبيرة من المعدات هناك.

وأفاد بأن الروس حاولوا اختراق منطقة توشكيفكا ونجحوا بشكل جزئي، لكن مدفعيتنا ردّت ويمكننا القول إن محاولة الاختراق لم تنجح.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في وقت سابق أنها حرّرت وحدات من المليشيا الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات المسلحة الروسية، بلدة ميتيكينو جنوب شرق سيفيرودونيتسك.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية إن قوات بلاده قامت بقصف مطار أرتسيز بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز «أونيكس» ودمرت محطة لتوجيه طائرات «بيرقدار» المسيرة، مضيفا أن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي دمرت 47 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد في مناطق فيسيولوي، وبريفوليي، وبوغو روديتشنوي بجمهورية دونيتسك الانفصالية، ومنصة إطلاق صواريخ «بوك-إم 1» في منطقة سيفيرسكا.

وأضاف كوناشينكوف أن وسائل الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة «ميغ-29» تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أسقطت 9 طائرات مسيرة في مقاطعة خاركوف، ودونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعة خيرسون.