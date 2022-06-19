دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى تشكيل حكومة جامعة وشجاعة بأسرع وقت تكون قادرة على التصدي لكل ما هو «غير شرعي»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله»، ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي.وطالب الراعي في كلمة له، اليوم (الأحد)، القوى السياسية المؤمنة بكيانِ لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل لدرء أيِ خطر إقليمي عن لبنان.وأكد البطريرك الماروني أن «اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ولاستكمال المحادثات بشأن الحدود البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية».وشدد الراعي على أن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاقِ والأعراف، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتضمن حقائب وراثية، ولا حقائب ملك طائفة، ولا حقائب ملك مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، ولا حقائب رقابية على حقائب أخرى.وأضاف «نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسؤوليات الوزارية، وتتصدى لكل ما هو غير شرعي».