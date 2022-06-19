في إطار الصراع المحتدم بين المعارضة والحكومة الإسرائيلية، يتجه حزب الليكود إلى طرح مشروع قانون لحل الكنيست (الأربعاء)، وإجراء انتخابات خامسة في أقل من 3 سنوات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن الحزب المعارض الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو يستعد لطرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست، لكن التقرير قال إن القرار قد يتم التراجع عنه في اللحظات الأخيرة في حال عدم ضمان الأغلبية خصوصاً وأن نجاح مشروع التصويت يتطلب 61 صوتا في الكنيست من أصل 120، إذ تملك الحكومة 60 صوتا ما يعني أن المعارضة بحاجة إلى 3 أصوات إضافية لتمرير المشروع.

وتوقعت أن يحجم الليكود عن طرح مشروع القانون للتصويت إذا لم يتم ضمان حصوله على الأغلبية لأن فشله سيعني حظر طرح التصويت مرة أخرى لمدة 6 أشهر.

ويعد مشروع قانون حل الكنيست أحد 3 طرق للمعارضة للإطاحة بالحكومة المكونة من 8 أحزاب متباينة التوجهات، خصوصاً وأن الطريقة الثانية تكمن في طرح تصويت ناجح بحجب الثقة عن الحكومة للحصول على أغلبية 61 عضوا على الأقل، فيما الطريقة الثالثة تتمثل في فشل الائتلاف الحاكم في تمرير الميزانية العامة خلال الوقت المناسب.

ورجح مراقبون تشكيل حكومة بديلة دون اللجوء لانتخابات جديدة إذا تمكن مرشح آخر من حشد دعم 61 عضواً على الأقل من أعضاء الكنيست.

وتوجه حزب الليكود سابقا إلى محاولة طرح مشروع قانون حل الكنيست بعد انسحاب النائبة عن حزب «ميرتس» غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحاكم الشهر الماضي، لكن عودتها السريعة إلى التحالف السياسي جعلت الخطوة من غير المرجح أن تكون ناجحة.

ويتكون الائتلاف الحكومي من 8 أحزاب متباينة أيديولوجيا من اليمين واليسار والوسط والعرب الإسرائيليين، لكن هذا التحالف الذي وصل للسلطة في يونيو 2021 واجه انتكاسات متكررة خلال الأشهر الماضية ما يعرضه للانهيار في أية لحظة.

وقد فشل الائتلاف الحاكم في تمديد سريان القانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات بالضفة الغربية بعد تصويت المعارضة ضده، بما في ذلك الأحزاب اليمينية ضمن خطوة يرى مراقبون أنها استعراض قوة في مواجهة التحالف الحكومي الهش.

وكان عضو الكنيست عن حزب «يمينا» نير أورباخ أعلن قراره الانسحاب من الائتلاف الحاكم ما جعل التحالف الحكومي يخسر أغلبيته الضئيلة. وقال إنه لن يصوت لإسقاط الحكومة الأسبوع القادم لكنه سيسعى لبناء حكومة بديلة. إلا أن زعيم القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أيمن عودة قال إنه سيصوت لصالح مشروع قانون حل الكنيست في حال طرحه، رغم أنه كشف أن القائمة لا تريد أن يقود نتنياهو البلاد مجددا.