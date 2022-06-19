شهدت مدينة شرم الشيخ اليوم (الأحد) قمة عربية ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان الرئيس السيسي، التقى مساء أمس (السبت) العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعد 3 أيام من مباحثات هاتفية بين الزعيمين تناولت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي قمة شرم الشيخ في إطار حرص الرئيس المصري والعاهل البحريني وملك الأردن على مواصلة التنسيق والتشاور خصوصا في ظل هذا التوقيت المهم.

وزيارة العاهل البحريني وملك الأردن لمصر تأتي ضمن حراك دولي متواصل تشهده المنطقة خلال تلك الفترة لتنسيق المواقف والجهود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار قبل قمة جدة.