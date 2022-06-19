في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم التعبئة الفكرية الطائفية التي تواصل مليشيا الحوثي

غسل عقول أطفال اليمن ومسلحيها بها، قتل نجل محافظ الحديدة المعين من المليشيا محمد عياش قحيم زوجته إثر خلافات أسرية.

وذكرت مصادر محلية أن محمد قحيم أطلق 3 رصاصات على جسد زوجته ما أدى إلى مصرعها عقب عودته من إحدى دورات المليشيا الطائفية وزواجه من امرأة ثانية، وكشفت أن المحافظ حاول التستر على نجله والعمل مع المليشيا لإخفاء القضية ونشر شائعات أنها انتحرت لإبعاد الشبهة عنه لكن ذوي القتيلة تمكنوا من فضح القضية.

وأفاد سكان محليون في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة بأن الحادثة ليست انتحارا كما يروج لها المحافظ الحوثي مستغلاً سلطته، مؤكدة أن نجله تزوج الثانية عقب عودته من دورة طائفية ما أدى إلى تفاقم الخلافات بينه وزوجته الأولى، ووصلت إلى قيامه بتصفيتها

بثلاث رصاصات من مسدسه.

وتزايدت جرائم المسلحين الحوثيين ضد ذويهم بشكل لافت في الأونة الأخيرة، إذ قتل أكثر من 50 شخصاً على أيدي ذويهم، بينهم نساء وأطفال، منذ مطلع العام الحالي.