رجح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن تستغرق الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا عدة سنوات. وقال في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الأسبوعية الألمانية، نشرت اليوم (الأحد)، إن تزويد القوات الأوكرانية بأحدث الأسلحة من شأنه أن يزيد من فرص تحرير منطقة دونباس من السيطرة الروسية.



وأضاف: يجب ألا نتوانى عن دعم أوكرانيا حتى لو كانت التكلفة مرتفعة، ليس من أجل الدعم العسكري فحسب، بل أيضا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وكان ستولتنبرغ توقع أن توافق قمة الحلف التي ستعقد هذا الشهر في مدريد على حزمة مساعدات للقوات الأوكرانية من شأنها أن تساعد البلاد في الانتقال من أسلحة الحقبة السوفيتية القديمة إلى عتاد الحلف الذي يتسم بمواصفات قياسية.

وتزامنت تصريحات أمين «الناتو» مع اشتداد المعارك شرقاً بين القوات الروسية والأوكرانية، خصوصا في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة ومحيطها.

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في شهر مارس الماضي بعد تعثرها في دخول العاصمة كييف المرحلة الثانية مما تصفها بالعملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، محاولة السيطرة على منطقة دونباس التي تضم لوغانسك ودونيتسك.

وتهدف روسيا إلى السيطرة على كامل حوض دونباس بعدما سيطر عليه الانفصاليون الموالون لها جزئياً عام 2014 لفتح ممر بري يصل الشرق بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها في نفس العام.