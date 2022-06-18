جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة التأكيد على أهمية بذل كل الجهود الرامية لإحلال السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة ومكافحة الإرهاب. واستعرضت قمة شرم الشيخ المصرية - البحرينية اليوم (السبت) العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة وسبل دعم وتعزيز مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين في كافة المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة. وبحث الجانبان الأوضاع المستجدة في المنطقة بجانب الأحداث والتطورات الإقليمية والعربية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، معربين عن الترحيب بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن، ومصر، ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعباً بعلاقاتها الوثيقة مع مصر التي تزداد قوةً ورسوخاً، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز أوجه التعاون واستمرار التشاور والتنسيق في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات. وأشاد بالدور المحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ونوه عاهل البحرين والرئيس المصري بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل.