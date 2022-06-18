تتجه أوكرانيا إلى استئناف محادثات السلام مع روسيا بحلول نهاية شهر أغسطس القادم.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين دافيد أراخاميا في مقابلة مع إذاعة «صوت أمريكا» اليوم (السبت)، إن بلاده ستكون في وضع أفضل للتفاوض، معرباً عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستجري عملية مع شن هجمات مضادة في أماكن مختلفة، دون الخوض في تفاصيل.

يذكر أنه في نهاية مارس الماضي، اقترحت كييف إجراء محادثات في إسطنبول، بين أمور أخرى، للتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقابل ضمانات أمنية دولية.

ومع ذلك، تطالب روسيا بنزع السلاح من جارتها والتخلي عن الأراضي، بما في ذلك منطقتي «دونتسك» و«لوهانسك» شرقي البلاد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد، أمس (الجمعة)،أن بلاده ليس لديها أي شيء ضد انضمام أوكرانيا المحتمل للاتحاد الأوروبي.

وقال خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي: ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، إنه قرارهم السيادي بالانضمام إلى اتحادات اقتصادية أم لا، إنه شأن يخصهم، شأن يخص الشعب الأوكراني.

وبحسب بوتين فإن روسيا التي تشنّ عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير لها وجهة نظر قاتمة جدًا بشأن تطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تعتبره موسكو تهديداً لأمنها، لكن «الأمر يعود لهم في ما يتعلق بتكاملهم الاقتصادي». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي ليس تحالفاً عسكرياً على عكس حلف الأطلسي».

لكن الرئيس الروسي اعتبر أن أوكرانيا ستتحول إلى شبه مستعمرة للدول الغربية إذا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي، وأردف: «هذا رأيي».

وكانت المفوضية الأوروبية أوصت بمنح أوكرانيا ومولدوفا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي. وتقدمت كييف بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، فيما تقدمت كل من مولدوفا وجورجيا بطلبين مماثلين.

ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة بسبب العملية العسكرية الروسية وتعد جزءاً من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.