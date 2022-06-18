قُتل 7 أفغان بينهم 4 انتحاريين وجُرح 8 آخرون اليوم (السبت) في هجوم على معبد لطائفة السيخ في العاصمة كابول. ووفقاً لمصدر أمني فإن الانتحاريين تبادلوا إطلاق النار مع القوات الأفغانية في حي بارتي كروان وسط العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن الهجوم الانتحاري على المعبد الواقع في حي بارتي كروان نُفّذ بواسطة سيارة ملغمة وقنابل يدوية، موضحة على لسان المتحدث باسمها أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 انتحاريين وعنصر من قوات الأمن وفرد من طائفة السيخ، إضافة إلى إصابة 8 أشخاص آخرين.

وأشار إلى أن اثنين من أبناء طائفة السيخ أصيبا في انفجار قنبلة يدوية ألقاها المهاجمون بعد بضع دقائق من انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات.

وقال المسؤول في معبد السيخ غورنام سينغ في تصريحات صحفية: «كان يوجد نحو 30 شخصا داخل المعبد، لا نعرف كم منهم على قيد الحياة أو كم عدد القتلى، حركة طالبان لا تسمح لنا بالدخول ولا نعرف ماذا نفعل».